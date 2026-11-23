Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Mustafa karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Emrah Altıntoprak'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Aşk ve Taht dizisinde izleyici karşısına çıkan Altıntoprak, TV8'in yeni sezonda ekrana getireceği Mükemmel Anneler dizisinin kadrosuna katıldı. MÜKEMMEL ANNELER KADROSUNA DAHİL OLDU Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emrah Altıntoprak, TV8 ekranlarında yayınlanacak Mükemmel Anneler dizisinde Cengiz karakterini canlandıracak. Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturacak. DİZİ İÇİN TANITIM HAZIRLIĞI BAŞLADI Yeni dizi için önümüzdeki günlerde özel bir tanıtım hazırlanması planlanıyor. Emrah Altıntoprak'ın da dahil olduğu Mükemmel Anneler projesinin yeni yılda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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