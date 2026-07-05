Ünlü oyuncu Emrah Altıntoprak'ın yeni projesi belli oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Emrah Altıntoprak'ın yeni sezonda sürpriz bir diziyle anlaştığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 113. bölümde Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Emrah Altıntoprak'ın yeni dizisi Aşk ve Taht oldu.

Genç oyuncu Altıntoprak, Bozdağ film imzası taşıyan projede Emir Karaarslan karakterine hayat verecek.

AŞK VE TAHT OYUNCULARI

Aşk ve Taht dizisinin oyuncu kadrosu da şekillendi. ATV’nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımda başrollerde Akın Akınözü ve Merjem Šiljak yer alacak. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide ayrıca Ferit Kaya, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceyhan ve Selin Genç gibi isimler de rol alacak.