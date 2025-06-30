Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği diziden aniden çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması büyük etki yaratırken, çok geçmeden yeni sezonun iddialı yapımlarından Çarpıntı'nın kadrosuna katıldığı duyurulmuştu.

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuna doğru ilerlerken diziden çıkarıldığı öğrenilen Sibel Taşçıoğlu, veda kararını yalnızca bir hafta kala öğrendiğini belirtmişti. Taşçıoğlu, sosyal medyada paylaştığı veda mesajında üç sezon boyunca gönülden bağlı olduğu hikayeye veda ettiğini ifade ederek izleyicilere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etmişti.

'SENARYO GEREĞİ'

Veda mesajının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşanmış ve Sibel Taşçıoğlu dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram hesabından takipten çıkarmıştı. Bu durumu haberlerden öğrendiğini belirten Zeynep Gür ise “Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır” diyerek tepkilerin sosyal medyadan verilmesini çocukça bulduğunu ifade etmişti.

"BEKLEDİĞİM BİR SON DEĞİLDİ"

Ayrılığın ardından Sibel Taşçıoğlu ilk kez konuştu. "Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım, farklı bir son düşünürdüm. Ölmeyi beklemiyordum. Ama senaristler böyle uygun görmüş. Başka diziye gittiğim iddiası yalan. 'Hastalığa yakalandı, tedavi için ayrıldı' söylentisi de doğru değil" dedi.

YENİ ROLÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Taşçıoğlu, Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olmasının ardından 99. Gazi Koşusu'nu izlerken yeni rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dizide Deniz Çakır ile başrolü paylaşacak olan ünlü oyuncu, yine bir anneyi canlandıracağını belirterek “Genç bir kızın annesi rolündeyim. Bir güç kadın hikayesi aslında. Bir kalp nakli hikayesi var, ama çok detay vermeyeyim” ifadelerini kullandı.