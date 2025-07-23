Show TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından 'Kadife Kelepçe'nin hazırlıkları hızla devam ederken iki yeni oyuncu transferi daha duyuruldu.

BOZOKLU VE YAKUT'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, kurucu yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yaptığı dizi, oyuncu kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Emre Özdür, Hazar Kozice ve Ezgi İdil Esen’in kaleme aldığı dizinin kadrosuna Şebnem Bozoklu ve Devrim Yakut dahil oldu.

Bozoklu, dizide Aydan’ın “Fiko” lakaplı çocukluk arkadaşı “Fikriye” karakterine hayat verirken; Yakut ise Tarık’ın ablası “Hayriye” karakterini canlandıracak.

DİZİ BODRUM'DA ÇEKİLECEK

Dizinin çekim yeri ilk etapta Bodrum olarak planlanmıştı, ancak yapım ekibi çekimlerin İstanbul’da devam etmesine karar verdi. Böylece kadrosu kadar mekânıyla da dikkat çeken dizi, şehir atmosferiyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Dizide ayrıca Seda Bakan, Uğur Güneş, Celil Nalçakan ve Ahsen Eroğlu gibi sevilen isimler bir araya geliyor. Özellikle Celil Nalçakan’ın hayat verdiği Tarık karakteriyle bağlantılı olarak sahneye çıkacak Hayriye rolü, hikâyede güçlü bir aile bağı kuracak.

Şebnem Bozoklu’nun canlandıracağı Fikriye karakteri ise Aydan’ın geçmişine dair önemli ipuçları taşıyacak. Bu dostluk dinamiği dizinin dramatik yapısını daha da derinleştirecek.

Öte yandan dizinin önemli karakterlerinden biri olan Efe için ise cast çalışmaları halen sürüyor. Rol için görüşmeler devam ederken, yakın zamanda yeni bir ismin daha kadroya katılması bekleniyor.