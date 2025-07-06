Kızılcık Şerbeti’nde ‘Doğa’ karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra kazancıyla da gündem oldu. Son dönemde hem ekran başarısı hem de özel hayatıyla adından söz ettiren genç oyuncunun diziden bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı.

Her bölümü geniş kitleler tarafından takip edilen dizideki rolüyle büyük beğeni toplayan Türkoğlu'nun, bölüm başına 120 bin TL aldığı öğrenildi.

Sezon boyunca yoğun bir tempoda çalışan oyuncu, şu sıralar tatilde dinlenerek sezon yorgunluğunu atıyor. Hem oyunculuğu hem de ekran dışındaki yaşamıyla dikkat çeken Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Türkoğlu'nun bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile birliktelik yaşadığı biliniyor.