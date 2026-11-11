Kızılcık Şerbeti'nde beş sezon boyunca senaristlik yapan Melis Civelek'in ekipten ayrılması, dizinin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Dizide Nilay karakterine hayat veren kızı Feyza Civelek, annesinin ayrılığıyla ilgili soruları yanıtladı. Oyuncu, annesinin kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"ANNEMİN KENDİ KARARI"

Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümünden itibaren Zeynep Gür ile birlikte kaleme alan Melis Civelek, beş sezonun ardından senaryo ekibinden ayrılmıştı. Dizinin senaryosu 143. bölümden itibaren yeni ekibe devredilirken iki senaristin adı da kısa süre sonra jenerikten çıkarıldı.

Gazete Magazin'e konuşan Feyza Civelek, annesinin ayrılığı hakkında fazla konuşmak istemediğini belirterek, “Annem ayrıldı zaten. Kendi kararıydı, saygı duyuyorum” dedi. Oyuncu, eski set arkadaşlarına da başarı dileklerini iletti.

"KIZI KADROYA ALINMADIĞI İÇİN Mİ AYRILDI?" SORUSUNA YANIT

Muhabirlerin, Melis Civelek'in kızının yeniden diziye alınmaması nedeniyle senaryo ekibinden ayrıldığı yönündeki iddiayı hatırlatması üzerine Feyza Civelek, “Hiç öyle bir şey yok” yanıtını verdi.

Annesinin yapımcıyla bu nedenle ters düşüp düşmediği sorulan oyuncu ise iddiayı bir kez daha reddederek, “Yok, hiç öyle bir şey yok. Annemin kendi kararı, hiç onunla alakası yok” ifadelerini kullandı.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamalarının ardından Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağına ilişkin iddialar da gündeme gelmişti. Dizinin geleceğiyle ilgili soruya Feyza Civelek, “Hiçbir bilgim yok maalesef” yanıtını verdi.

Oyuncu, diziden ayrılan eski ekip arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini de belirterek, “Tabii ki görüştüklerim var. Hepsini seviyorum” dedi.

Öte yandan Feyza Civelek, geçtiğimiz ay annesi Melis Civelek ve Zeynep Gür ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Kare, dizinin senaryo ekibinin değiştiği dönemde yayımlanmasıyla dikkat çekmişti.