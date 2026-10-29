SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosuna usta oyuncu Laçin Ceylan’ı dahil etti. Gold Film imzalı, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği dizide Ceylan, Kıvılcım’ın halası Belgin karakterine hayat verecek. Şehir dışından ansızın çıkıp gelen Belgin, dobra ve esprili kişiliğiyle hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

KIVILCIM’IN HALASI BELGİN ÇAT KAPI GELİYOR

Kızılcık Şerbeti’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak Belgin, emekli bir emniyet müdürü olarak hikâyeye dahil olacak. Şehir dışından habersizce gelerek Kıvılcım’ın evindeki çalkantılı olayların ortasına düşecek olan Belgin, güçlü duruşu ve renkli kişiliğiyle dikkat çekecek.

DOBRA VE ESPRİLİ TAVRIYLA KIVILCIM’IN YANINDA OLACAK

Hayata karşı enerjik yaklaşımı, açık sözlülüğü ve esprili mizacıyla öne çıkan Belgin, yeğeni Kıvılcım’ın destekçisi olacak. Laçin Ceylan’ın canlandıracağı karakterin aile içindeki gelişmelere nasıl yön vereceği ise yeni bölümde belli olacak.