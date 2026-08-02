Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbetinde dört sezondur Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, yeni sezonda kadroda yer almayacak. Ayrılık haberinin ardından oyuncunun Instagram hesabını kapatması dikkat çekerken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

DÖRT SEZONUN ARDINDAN VEDA ETTİ

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından, dört sezondur ana kadrosunda yer aldığı dizinin beşinci sezonunda yer almayacağı kesinleşen Feyza Civelek, ayrılık kararının kamuoyuna yansımasının ardından Instagram hesabını kapattı.

Oyuncunun sosyal medya profiline ulaşmak isteyen kullanıcılar, hesabın kapatıldığı uyarısıyla karşılaştı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Feyza Civelek, diziden ayrılığı ya da sosyal medya hesabını kapatmasıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Oyuncunun dijital platformlardan uzaklaşma kararı alması, hayranları arasında merak konusu oldu.

AYRILIK GÜNDEM OLMUŞTU

Feyza Civelek'in diziden ayrılacağı yönündeki iddialar bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Yeni sezon kadrosunun netleşmesiyle birlikte oyuncunun projeye veda ettiği kesinleşirken, Instagram hesabını kapatması da ayrılık haberlerinin ardından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.