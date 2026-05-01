Kadro hazırlıkları süren Haysiyet dizisine sürpriz bir oyuncu daha katıldı. Daha önce Doğukan Güngör, Elifcan Ongurlar ve Reha Özcan'ın başrollerinde yer alacağı açıklanmıştı.

TEMMUZ AYINDA SETE ÇIKIYOR

Eda Teksöz’ün yönetmenliğini üstlendiği, Leyla Uslu Oter’in kaleme aldığı ve Süreç Film imzası taşıyan yapımın temmuz ayında sete çıkması planlanıyor.

3 OYUNCU KESİNLEŞTİ

Dizide Kerem Alışık'ın “Sadık” karakteriyle Karlıova ailesinin reisi olarak izleyici karşısına çıkması için görüşmeler devam ediyor. Doğukan Güngör “Mehmet”, Elifcan Ongurlar “Suzan” ve Reha Özcan ise “Haluk” karakterine hayat verecek.





KIZILCIK ŞERBETİ'NE VEDA ETMİŞTİ

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde “Yağız” karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım, yeni projede Doğukan Güngör’ün abisini oynayacak. Böylece Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan iki oyuncu aynı projede yeniden bir araya gelmiş olacak.



