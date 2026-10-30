SHOW TV'nin Cuma akşamları reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Lider karakterine hayat vererek kadroya katılan Murat Aygen sürpriz bir karar aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE VEDA EDİYOR

İki bölüm sonra diziye veda edecek olan Murat Aygen bu kararı duyurunca izleyicilerden tepki de geldi.

Murat Aygen diziye veda edeceğini magazin muhabiri Samet Aday'a verdiği röportajda, '' Ben bunu seninle paylaşayım mı? Paylaşayım. Ben ayrılıyorum Kızılcık Şerbeti'nden' cümleleriyle açıkladı. Aygen, muhtemelen iki bölüm sonra ekibe veda edeceğini söyledi. Projeye başlarken gidişata belirli bir süre bakma konusunda konuştuklarını anlatan oyuncu, hayatında çalıştığı en iyi ekiplerden ve setlerden biriyle çalıştığını, bu yüzden herkesi çok özleyeceğini de sözlerine ekledi.

SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI OYUNCU DEĞİŞİMİ

Senarist değişikliği sonrası diziye veda etmesiyle ilgili ise Aygen, ''Hiç alakası yok.'' diye konuştu. Diziye Kıvılcım ile yakınlaşacak bir karakter olarak dahil olan Murat Aygen aynı zamanda Hilal'in de abisi olarak rol aldı.