Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran yapımı Kızılcık Şerbeti, hikayesindeki yeni kırılma noktalarıyla gündemden düşmüyor. Senaryo koltuğunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in devralmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam eden fenomen dizi, çok konuşulacak bir transfere daha imza attı.

ASİL’İN KANALINI SATIN ALARAK HİKAYEYE GİRİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Birand Tunca, Gold Film imzalı dizinin kadrosuna resmen katıldı. Dizide "Ali Murat" karakterine hayat verecek olan Tunca, senaryoya oldukça iddialı bir giriş yapacak. Hikayede iflas ederek zor günler geçiren Asil’in (Erkan Avcı) kanalını satın alacak olan Ali Murat, dizideki tüm güç dengelerini yeniden şekillendirecek.

EKRANA GELECEĞİ BÖLÜM BELLİ OLDU

Kulislerden sızan bilgilere göre başarılı oyuncunun dizideki serüveni çok yakında başlıyor. Birand Tunca’nın 148. bölüm itibarıyla Kızılcık Şerbeti izleyiciyle buluşacağı öğrenilirken, Ali Murat karakterinin diğer ailelerle kuracağı ilişkiler şimdiden büyük merak uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA "NURSEMA'NIN YENİ KOCASI" YORUMLARI PATLADI

Transfer haberinin duyulmasıyla birlikte dizinin sıkı takipçileri sosyal medyada adeta senaryo yazmaya başladı. Birand Tunca’nın yakışıklılığı ve canlandıracağı güçlü iş insanı profiline dikkat çeken izleyiciler, "Nursema’nın yeni kocası belli oldu" ve "Nursema sonunda aradığı mutluluğu Ali Murat’ta bulacak" şeklinde yorum yaptı.