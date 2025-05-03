'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan ayrılması herkesi şoke etmişti.
Dizinin fanları 'Pembe'nin vedasını henüz kabullenemezken gazeteci Birsen Altuntaş, geçen günlerde Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap'ın projeye veda edeceğini duyurdu.
Altuntaş bu kez dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 100'üncü bölümüne şarkıcı Murat Balcı'nın konuk olacağını duyurdu.
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Işıl'ın Hollanda'dan gelen eski erkek arkadaşı 'Leo' karakterine hayat verecek olan Balcı, dizide tansiyonu yükseltecek.
Murat Balcı