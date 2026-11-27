Show TV ekranlarında yayınlanan ve Gold Film imzası taşıyan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her hafta farklı gelişmelerin yaşandığı ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin ekibine başarılı oyuncu Kimya Gökçe Aytaç katıldı.

İDİL KARAKTERİYLE KADROYA KATILIYOR

Özgür Sevimli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Kızılcık Şerbeti’nde Kimya Gökçe Aytaç, İdil karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncu, dizide Ömer’in (Barış Kılıç) şirketinde halkla ilişkiler müdürü olarak görev yapacak.

İDİL KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Dizinin hikâyesine dahil olacak İdil karakterinin, Ömer’in şirketindeki gelişmelerde nasıl bir rol oynayacağı merak konusu oldu. Kimya Gökçe Aytaç’ın katılımıyla birlikte dizinin oyuncu kadrosu genişlerken, yeni karakterin hikâyeye nasıl yön vereceği de izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.