“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Beynindeki bir damarda kanama tespit edilmesi üzerine acil ameliyata alınan Tanrıöğen, üç ayrı operasyon geçirmişti.

HEMŞİRESİZ SOKAĞA ÇIKMIYOR

Tedavi süreci nedeniyle diziden ayrılan oyuncunun yerini Ahmet Mümtaz Taylan almıştı. Settar Tanrıöğen, iyileşme sürecinin ardından Kızıl Goncalar dizisinde sekiz bölüm rol aldı. Oyuncu, yakın zamanda yanında hemşiresiyle birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Snob Magazin’e konuşan Tanrıöğen, “Hemşirem olmadan dışarı çıkmıyorum. Yanımda yoksa sokağa çıkmıyorum, ne olur ne olmaz diye,” ifadelerini kullandı.

KISA HAFIZA PROBLEMİ YAŞIYOR

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tanrıöğen, kısa hafıza sorunları yaşadığını ancak zamanla toparlandığını söyledi. “İyiyim. İlaçlarım devam ediyor. Çalışabiliyorum. Sekiz bölüm Kızıl Goncalar’da çalıştım. Kulaklık taktılar çünkü kısa hafızada problemim var, lafları tutamıyorum. Giderek canlanıyor, iyileşecek,” dedi.

Terapi sürecini de anlatan oyuncu, “Terapi alıyorum, onu da azalttım. Haftanın dört günü birer seans alıyordum. Şimdi haftanın bir günü iki seans alıyorum. Her geçen gün iyiye gidiyorum” şeklinde konuştu.