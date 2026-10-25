Star TV’de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, konuk oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Osman Aydınoğlu karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, yeni bölümde Kızılcık Şerbeti dizisindeki eski rol arkadaşı Müjde Uzman ile kamera karşısına geçecek.

APO VE ALEV YENİDEN AYNI PROJEDE

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal ve Alev Arslan karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Settar Tanrıöğen ile Müjde Uzman, dizideki hikâyeleriyle uzun süre konuşulmuştu. İkilinin Tuzlu Kahve dizisinde yeniden bir araya gelmesi, eski dizinin izleyicileri için de dikkat çeken bir buluşma olacak.





MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984’te İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan oyuncu, 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birincilikle tamamladı. Bir süre modellik yapan Uzman, aynı dönemde ticaret ve pazar araştırması alanlarında kurumsal sektörde de çalıştı.

Daha sonra Dream TV ve MTV’de video jokey (VJ) olarak görev alan Uzman, çeşitli reklam filmlerinde de yer aldı. Oyunculuk kariyerine ise 2008 yılında yayımlanan Paramparça Aşklar dizisiyle başladı.

MÜJDE UZMAN’IN OYNADIĞI FİLMLER

Recep İvedik 2 (2009)

Hadi İnşallah (2014)

Sekiz (2018)

Ruins Episode 1: Golden Immortal (2022)

Kutsal Damacana 4 (2023)

İllegal Hayatlar (2023)

MÜJDE UZMAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

Paramparça Aşklar (2008)

Akasya Durağı (2008)

Kapalıçarşı (2009)

Aşk Bir Hayal (2009)

Muhteşem Yüzyıl (2011)

Bir Çocuk Sevdim (2011)

Fatih (2013)

20 Dakika (2013)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015)

Kiralık Aşk (2015)

Savaşçı (2017)

Evlilik Hakkında Her Şey (2021)

Kızılcık Şerbeti (2022)