Karadut ve Kızılcık Şerbeti dizileriyle adından söz ettiren Selin Türkmen, estetik itirafıyla gündeme geldi. Daha önce çene dolgusu yaptırdığını açıklayan oyuncu, son işlemin ardından görüntüsünü beğenmediğini belirterek dolgularını erittirdiğini anlattı.
Güzelliğine küçük dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Türkmen, özellikle çene dolgusu konusunda yaşadığı pişmanlığı ilk kez anlattı.
Estetik sorularına samimi yanıtlar veren oyuncu, daha önce yaptırdığı dolgunun fark edilmediğini ifade ederek şu sözleri kullandı:
“Çene ucumda dolgu var. Bazıları estetikten sayıyor bazıları saymıyor. Karadut dizisinde yaptırdım kimse fark etmedi, linç yemedim.”
Ancak Kızılcık Şerbeti döneminde dolgu miktarını artırdığını söyleyen Türkmen, bu kararından memnun kalmadığını belirtti. Genç oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Kızılcık Şerbeti’nde biraz daha artırdım. 0,50 ya da 0,75 yaptırdım. O çok belli oldu. Çenem biraz uzadı. Ben de beğenmedim, eritelim dedim.”
Çene gamzesinden rahatsız olduğunu da dile getiren Selin Türkmen, işlemi tamamen kendi isteğiyle yaptırdığını vurguladı. Ünlü oyuncu, “Belki daha küçük oranda yaptırsaydım daha iyi olabilirdi” diyerek estetik konusunda yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.
