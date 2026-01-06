Dün uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Medyadan tanıdığımız pek çok ismin gözaltına alındığı soruşturmada, isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti dizisiyle ün kazanan Doğukan Güngör oldu. Güngör, gece ekiplerin evine baskın yapmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, sabah sete gitme için hazırlanan Güngör, sabaha karşı ekiplerin baskınıyla büyük bir şok yaşadı. Gözaltına alındıktan sonra Narkotik Şube'ye götürülen Güngör'ün ifade vermesi bekleniyordu.

Doğukan Güngör’ün ifadesi gözaltına alınan kişi sayısı fazla olduğu için bugüne kaldı. Güngör, daha sonra test için Adli Tıp’a götürülecek. Ardından da savcılık kararını verecek.

GOLD FİLM AVUKAT GÖNDERDİ

Menajerlik ajansından ayrılan ünlü oyuncuya Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film’in avukatı Hakan Ayranpınar yardımcı olduğu belirtildi.