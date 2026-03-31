Özge Özacar, Londra’da katıldığı özel bir etkinlikte sürpriz bir isimle karşılaştı. Dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson ile bir araya gelen Özacar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin birlikte verdiği poz kısa sürede ilgi görürken, oyuncunun hayranlık dolu sözleri de dikkat çekti.

''SAYGI DUYUYORUM''

Londra’da geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Özacar, etkinlikte Pattinson ile tanışma fırsatı buldu. Ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren Özacar, meslektaşına duyduğu saygıyı dile getirerek, “Yaptığı harika işlere büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YILDIZIYDI

Sosyal medyada hızla yayılan kareler, özellikle dizi hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla dikkat çeken Özacar’ın bu buluşması, magazin gündeminde öne çıkan başlıklardan biri oldu.





ALACAKARANLIK FİLMİYLE HAFIZALARA KAZINDI

13 Mayıs 1986’da Londra’da doğan Robert Pattinson, eğitimini Tower House ve Harrodian okullarında tamamladı. Oyunculuğa ilk adımını ise okul yıllarında Barnes Theatre Company’de aldığı tiyatro eğitimiyle attı. Gençlik döneminde modellik de yapan Pattinson, kamera karşısına ilk kez 2004 yılında “Ring of the Nibelungs” yapımında yardımcı oyuncu olarak geçti.

Asıl çıkışını Harry Potter ve Ateş Kadehi filmiyle yakalayan oyuncu, 2005 yılında “Geleceğin İngiliz Yıldızı” ödülüne layık görüldü.

Stephenie Meyer’ın eserinden uyarlanan Twilight serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pattinson, başta MTV ve Teen Choice olmak üzere toplam 17 ödül kazandı.

Twilight serisinin ardından “Unbound Captives”, Cosmopolis, The Rover, “Mission: Blacklist” ve Queen of the Desert gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyerini uluslararası projelerle sürdürürken yaşamını Los Angeles’ta sürdürüyor.