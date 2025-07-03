Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde adını duyuran Selin Türkmen, dizideki rolü bittiğinde projeye veda etmişti. Çimen karakteriyle hafızalara kazınan Türkmen, katıldığı bir programda asıl mesleğini açıkladı. Oyunun mesleği kadar staj yaptığı yer de herkesi şaşırttı.

ASIL MESLEĞİNİ AÇIKLADI

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Selin Türkmen, Saba Tümer'in programında hayatında dair çarpıcı detaylar verdi. Diziden ayrılma nedenini "Yapımla ortak karardı. Senaryo bunu gerektiriyordu. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık" diyen Türkmen, asıl mesleğinin avukat olduğunu açıkladı.

STAJ YERİ ŞAŞIRTTI

Çağlayan Adliyesi'nde staj yaptığını da belirten ünlü oyuncu, asıl mesleği ile oyunculuk arasında gidip geldiğini belirtti.