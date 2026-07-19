EVRİM ALASYA'DAN BİKİNİLİ POZ
SHOW TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde Kıvılcım karakteriyle izleyici karşısına çıkan Evrim Alasya, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı. Balıkesir Altınoluk'ta zaman geçiren oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anlardan yeni bir kare yayınladı.
TATİL KEYFİNİ SÜRDÜRÜYOR
"Kızılcık Şerbeti"nin sezon finali yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Evrim Alasya, tatil rotasını Balıkesir'in Altınoluk bölgesine çevirdi.
Oyuncu, burada geçirdiği keyifli anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşırken, son olarak bikinili bir pozunu yayınladı.
"TEMMUZ..." NOTUYLA PAYLAŞTI
Evrim Alasya, deniz kenarında verdiği pozu "Temmuz..." notuyla paylaştı. Doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ SEZON HAZIRLIĞI
Öte yandan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Gold Film imzalı yapımın 5. sezonunda izleyiciyi yeni gelişmeler bekliyor.
Günün Trend Haberleri
Yeni sezonda diziye katılacağı konuşulan karakterler arasında Murat Aygen'in canlandıracağı "Lider" rolü de yer alıyor. Daha önce Kıvılcım'ın halası "Devrim" karakterinin de hikâyeye dahil olacağı öne sürülmüş, bu rol için Laçin Ceylan'ın adı geçmişti.
Ancak senaryoda yapılan değişiklikler nedeniyle "Devrim Hala" karakterinin yeni sezon hikâyesinde yer almayacağı öğrenildi.
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