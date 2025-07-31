ABD'li şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Justin Timberlake, önceki akşam Maslak İTÜ'de konser verdi. Dünyaca ünlü yıldızı seyretmeye gidenler arasında; Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Berfu-Eser Yenenler, Bengü, Doğu Demirkol-Ayşe Kırca, Belçim Bilgin, Gülben Ergen, Derya Uluğ, Asil Gök ve Yılmaz Kunt gibi ünlü isimler de yer aldı.

"ÇOK ÖZEL BİR İNSAN"

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek de konsere müstehcen partiler düzenleyen 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay ile katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Civelek, Ferhat Günay için "Çok özel bir insan" dedi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Müstehcen partiler düzenleyen ve 'Fergio Bey' takma adını kullanan Ferhat Günay geçenlerde 'kara para aklama' suçlamasıyla dava açıldı. Günay'ın gelirleri ve mali durumlarıyla uyumlu olmayan para hareketleri dosyaya girdi. Ferhat Günay için 7 yıla kadar hapis istendi.

Ferhat Günay, İstanbul Büyükçekmece'deki lüks bir siteden kiraladıkları 'Fergio House' dedikleri villada, yüzleri maskeli parti ve bazı faaliyetlerde bulunuyor. Buradaki partilerin merkezinde yer alan 'Fergio Bey', partiye katılan 'köle' dedikleri diğerlerinin faaliyetlerini yönlendiriyor. Partilere giriş ücreti ise 3000 ile 300 bin lira arasında değişiyor. Çekilen müstehcen video ve diğer fotoğraflar 'Fergio House' adlı sosyal medya hesabından paylaşılıyor.