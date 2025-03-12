Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan devam ediyor. Dizi, ekranlardaki başarısı kadar oyuncularıyla da gündemde...
Dizide 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, geçen günlerde Instagram hesabından kaza geçirdiğini duyurmuştu.
Alçılı kolunu yayınlayan oyuncu, "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik" ifadelerini kullanmıştı.
Bugün hastane önünde bir paylaşım yapan oyuncu, ameliyata alınacağını söyleyerek dua istedi.
Civelek, "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" dedi.