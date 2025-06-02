'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nursema' karakterini canlandıran Ceren Karakoç başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile evli olan Ceren Karakoç, evliliklerinin 12'nci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Karakoç, "Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana" notunu düştü.

İTİRAFIYLA DUYGULANDIRMIŞTI

Öte yandan Ceren Karakoç geçen aylarda katıldığı 'Empati' programında çocukluk yıllarına dair yaptığı itiraflarla duygulandırmıştı.

"İlkokuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var."

"Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi. Derslerimizle ilgilenirdi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu."

"Annem gittikten sonra babamla uyurduk. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Çocukluğum annesiz geçti. Babamın sonsuz sevgisi... Bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum."