Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 148. bölümünde hikâyeye yön verecek yeni bir karaktere kapılarını açıyor. Dizinin kadrosuna "Nurullah Kalender" rolüyle usta oyuncu Kahraman Sivri dahil oldu. İşte Kahraman Sivri hakkında merak edilenler...

Dizinin 148. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Nurullah, Abdullah Ünal’ın yakın dostu ve hikâyeye yeni dahil olan Ali Murat’ın (Birand Tunca) babası olarak ekranlara geliyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nurullah’ı kimdir?

Oğlu Ali Murat’ın, Asil’in elinden çıkan dijital platforma Nursema ile ortak olmasıyla birlikte Nurullah ve Ünal ailesi arasındaki dengeler yeniden şekillenecek.

Kahraman Sivri kimdir, kaç yaşında ve nereli?

24 Nisan 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kahraman Sivri, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Oyunculuk tutkusunun peşinden giderek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları ve Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel sanat hayatına henüz 21 yaşındayken adım atan Sivri; tiyatro sahnelerinin yanı sıra televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarıyla tanınmaktadır.

Kariyeri boyunca komediden drama pek çok farklı türde projede yer alan Kahraman Sivri’nin öne çıkan yapımlarından bazıları şunlardır:

Öne çıkan dizileri:

• Kızılcık Şerbeti (Nurullah)

• Kötü Kan

• Kül Masalı

• Fedakar

• Yalnız Kurt

• Kuruluş: Osman

• Fatih Harbiye

• Kurtlar Vadisi

• Arka Sokaklar

• Ekmek Teknesi

• Tatlı Hayat

• Ayrılsak da Beraberiz

• Çiçek Taksi

Öne çıkan filmleri:

• Tur Rehberi

• Bodrum Seferi

• Bana Beni Anlat

• Filme Gel

• Aşkım Bahardı

• Can Dostlar