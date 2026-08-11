Kızılcık Şerbeti'nin "Başak" rolüne can veren başarılı oyuncusu Seray Kaya, yeni sinema filmi “Sultana” için hazırlıklarını sürdürüyor. Filmde direk dansçısı Tülay karakterine hayat verecek olan Kaya, rolünün gerektirdiği fiziksel performansı yakalamak için özel eğitim almaya başladı.

HAFTALAR ÖNCESİNDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Seray Kaya, “Sultana” projesinde bu kez fiziksel açıdan yoğun hazırlık gerektiren bir rolle kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Direk dansçısı Tülay karakterini canlandıracak oyuncu, rolüne daha gerçekçi bir şekilde hazırlanabilmek amacıyla profesyonel pole dance dersleri almaya başladı.

Haftalar öncesinden başlayan hazırlık sürecinde teknik hareketlerin yanı sıra güç, denge ve esneklik üzerine de çalışmalar yapan Kaya'nın antrenmanları yoğun tempoda devam ediyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Seray Kaya, film için sürdürdüğü hazırlık sürecini sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Stüdyoda gerçekleştirdiği antrenmanlardan kısa görüntüler yayınlayan oyuncu, “Sultana” filminin kamera arkası hazırlıklarına dair takipçilerine de fikir verdi.