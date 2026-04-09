Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen, İstanbul Baro’sundan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatnamesi’ni aldı. O anlar kameraya yansıdı.

HEYECANLI KONUŞMADA İLK TEŞEKKÜR AİLEYE...

Ruhsatname töreninde konuşma yapan ünlü oyuncu; "Merhabalar hepiniz hoş geldiniz çok heyecanlıyım. Burada yanımda olamasalar da benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum. Umarım bütün meslekdaşlarımın meslek hayatları güzel geçer. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HUKUK FAKÜLTESİNDEN OYUNCULUĞA...

2000 tarihinde Osmaniye'de doğan Selin Türkmen, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görürken oyunculuk kariyerine başladı. Taksim'de bir oyunculuk ajansı ile anlaştıktan sonra oyunculuk üzerine kurslar alan Selin Türkmen, sonrasında BKM çatısı altında Yılmaz Erdoğan'dan drama ve oyunculuk dersleri alarak BKM Mutfak'ta tiyatro sahnesine ilk adımını attı. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakteriyle tanınan ünlü isim avukat oldu.