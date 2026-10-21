Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ekran macerasının ne zaman sona ereceği tartışılmaya devam ediyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, reytinglerin belirleyici rolüne dikkat çekerken hikâyeyi gereğinden fazla uzatmak istemediklerini söyledi.

Dört sezondur izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin final tarihiyle ilgili merak sürerken yapımcı Faruk Turgut'tan dizinin geleceğine ilişkin açıklama geldi. Gazeteci Alev Gürsoy Cimin'in YouTube'da yayınlanan Bak Burası Çok Önemli programına konuk olan Turgut, televizyon sektöründeki reyting yarışından hikâyenin nasıl sonlandırılması gerektiğine kadar birçok konuda konuştu.

“6 REYTİNGİN ALTINDA KALAN DİZİ İÇİN RİSK VAR”

Televizyon dünyasında reytinglerin dizilerin geleceğini belirleyen önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Faruk Turgut, 6 reytingin altına düşen projelerin final tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Kızılcık Şerbeti'nin geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan yapımcı, dizinin makul bir noktada sona ermesi gerektiğini ifade etti. Turgut'un sözleri, dizinin final yapabileceği yönündeki beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

“ARTIK TADINDA BIRAKMAK LAZIM”

Dizilerin yalnızca elde ettikleri başarıdan yararlanmak amacıyla gereğinden fazla uzatılmasını doğru bulmadığını dile getiren Turgut, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Artık makul bir yerde bitecek. Bir de şöyle, artık tadında bırakmak lazım. Yani hani uzadıkça bunun etinden, sütünden, şuyundan, buyundan faydalanalım demek de doğru bir tavır değil.”

APO ÜZERİNDEN ESPRİLİ ÖRNEK

Faruk Turgut, hikâyenin sürekli benzer olaylar etrafında dönmesinin de doğru olmadığını belirtti. Dizideki Abdullah Ünal (Apo) karakteri üzerinden esprili bir örnek veren yapımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Apo yoksa 10. kez evlenecek zaten. Hikâyeyi dönüp dönüp tekrara sokmanın da bir anlamı yok.”