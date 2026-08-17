Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon hazırlıkları devam ederken, kadroda yaşanan değişiklikler de netleşmeye başladı. Dizide Selin Türkmen’in canlandırdığı Çimen karakterinin yeni sezonda başka bir oyuncuya emanet edileceği açıklanmıştı. Merak edilen isim sonunda belli oldu.

YENİ ÇİMEN ASENA KESKİNCİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda Çimen karakterine genç oyuncu Asena Keskinci hayat verecek. Keskinci’nin diziyle anlaşma sağladığı ve 5. sezon itibarıyla Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olacağı öğrenildi.

Oyuncunun diziye katılmasıyla birlikte Çimen karakterinin hikâyesinin yeni sezonda nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu.

BEZ BEBEK’LE TANINMIŞTI

Çocuk yaşlarda kamera karşısına geçen Asena Keskinci, özellikle Bez Bebek dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Genç oyuncu kariyerine farklı projelerle devam ederken, son olarak HBO Max yapımı Jasmine dizisinde başrol üstlendi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE YENİ DÖNEM

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonunda hikâyede önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Çimen karakterindeki değişiklik de yeni sezonun dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Asena Keskinci’nin Çimen karakteriyle diziye katılması, yeni sezon öncesi izleyicilerin merak ettiği başlıklardan biri oldu.