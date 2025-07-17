Ekranların sevilen dizisi Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin dördüncü sezonu aksilik yaşanmaması halinde 12 Eylül Cuma akşamı başlayacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi yeni sezona yeni yönetmeniyle başlıyor. Dizinin yeni yönetmeni daha önce “Kızıl Goncalar”ı çeken Özgür Sevimli oldu.
KADROYA BİR TRANSFER DAHA
Dizinin kadrosuna Erkan Avcı’dan sonra başarılı bir oyuncu daha katıldı. Yasak Elma’da hayat verdiği “Emir” rolüyle adından söz ettiren Serkan Rutkay Ayıköz dizinin yeni oyuncusu oldu.
Ayıköz, Asude’nin (Servet Pandur) yeğeni Asil rolüyle yeni sezonda Erkan Avcı’nın yardımcısını oynayacak.