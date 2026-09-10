Kızılcık Şerbeti, sezon arasının ardından 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Show TV'nin sevilen dizisi 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de 139. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

138. bölümle sezon finali yapan dizinin yeni sezon fragmanında ise dikkat çeken bir detay yer aldı. Hikâyede yaklaşık 6 aylık zaman atlamasına gidilirken fragmanın mezarlık sahnesiyle açılması izleyicilerin dikkatini çekti.

YENİ SEZON MEZARLIK SAHNESİYLE AÇILIYOR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon fragmanında Nilay ve Nursema'nın mezarlarının görülmesi hikâyenin geleceğine ilişkin merakı artırdı. İki karakterin akıbetinin ne olacağı yeni bölümle birlikte netleşecek.

139. BÖLÜMDE 6 AYLIK ZAMAN ATLAMASI

Yeni sezonda olaylar sezon finalinin hemen ardından değil, yaklaşık 6 ay sonrasından devam edecek. Bu süreçte karakterlerin hayatında önemli değişiklikler yaşanacak.

Özellikle sezon arası boyunca diziden ayrılacakları açıklanan karakterlerin hikâyeden nasıl çıkarılacağı merak konusu oldu.

NİLAY, NURSEMA VE İLHAMİ AYRILIYOR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Nursema, İlhami ve Nilay karakterleri hikâyeye veda edecek. Çimen karakterinde ise oyuncu değişikliğine gidildi. Karakteri yeni sezonda Asena Keskinci canlandıracak.

Dizinin 139. bölümünde hem 6 aylık zaman atlamasının ardından yaşananlar hem de ayrılan karakterlerin hikâyelerinin nasıl sonlandırıldığı ortaya çıkacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de 139. bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ilk bölümü, sezon finalinin ardından karakterlerin hayatında yaşanan değişimleri ekrana taşıyacak.