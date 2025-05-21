Mart ayında kolu kırılan bıçak altına yatan Feyza Civelek'in korneası yırtıldı.

'MİKROP KAPTIM' DİYEREK GİTTİ, KORNEASININ YIRTILDIĞINI ÖĞRENDİ

Instagram hesabından gözünün fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" ifadelerini kullandı.

Feyza Civelek, mart ayında kolundan operasyon geçirmiş ve ameliyat olmuştu.

"ÜZÜNTÜDEN SAÇKIRAN VE SEDEF OLDUM"

Daha önce de saçkıran olan ve peruk takmak zorunda kalan Feyza Civelek; "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden, sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu" açıklamasını yapmıştı.