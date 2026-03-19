Kızıl Goncalar, Cesur ve Güzel, Şampiyon, Karadayı ve Hayatımın Şansı gibi birçok projede boy gösteren Erkan Avcı, dolandırıcıların son hedefi oldu. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nde Asil karakterini canlandıran oyuncu, sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

''HİÇBİRİYLE İLGİM YOK''

Avcı, yaptığı paylaşımda adının kullanılarak Diyarbakır ve bazı tatil bölgelerinde arsa ve daire satışı yapılmaya çalışıldığını belirtti. “Açık ve net şekilde belirtmek isterim ki, bu satışların, ilanların ve iletişimlerin hiçbiriyle bir ilgim yoktur” dedi.

''HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI''

Oyuncu, bu girişimlerin izinsiz ve hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, “Benim adıma herhangi bir taşınmaz alım-satım süreci yürütülmemektedir” ifadesini kullandı.

Ayrıca takipçilerini uyaran Avcı, “Bu tür girişimlere karşı dikkatli olun, işlem yapmadan önce resmi ve doğrulanabilir kaynaklardan teyit almanızı önemle rica ederim. Konuyla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır” dedi.

Erkan Avcı’nin açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dolandırıcılık iddialarına karşı takipçilerin daha dikkatli olması çağrısı yaptı.