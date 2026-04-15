Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; genç oyuncu Aleyna Bozok ifadesinde, soruşturmada adı geçen tutuklu şüpheli Yiğit Macit ile yalnızca 3 kez görüştüğünü, aralarında ileri sürüldüğü gibi bir ilişki ya da suç bağlantısı olmadığını belirtti. Savcılık tarafından dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında geçen “sen ben rahmi meryem” içerikli mesajlar sorulduğunda ise, söz konusu konuşmaların fuhuş amacı taşımadığını, adı geçen kişileri herhangi bir ilişki için yönlendirmediğini savundu.

''MASAJA GİDELİM'' YAZIŞMASI

Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Aynı Yağmur Altında dizilerinde yıldızı parlayan Aleyna Bozok, Dosyada yer alan 1 Mayıs 2025 tarihli mesajlaşmalarda geçen “clubhouse ve masaja gidelim, parasını vereceğim” ifadeleri ile ilgili de konuştu. Ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Bozok, kredi kartı ödemesi amacıyla para talep ettiğini söyledi. Yiğit Macit tarafından hesabına gönderildiği belirtilen 200 bin TL için ise “Hastalığımdan dolayı bana yardımcı oldu” savunmasını yaptı.

''TEDAVİ GİDERLERİ'' KONUŞMASI

15 Mayıs ve 12 Haziran tarihli yazışmalarda geçen para talepleri ve dikkat çeken ifadeler için de açıklama yapan Bozok, bu konuşmaların tamamının sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılardan kaynaklandığını öne sürdü. Özellikle meme kanseri tedavisi gördüğünü ve sedef hastalığı nedeniyle yüksek tedavi giderleri oluştuğunu söyledi.

AVUKATI ''MAĞDUR KONUMUNDA'' DEDİ

Avukatı ise savcılıkta yaptığı savunmada, müvekkil aleyhine ileri sürülen iddiaların yalnızca soyut beyanlara dayandığını, herhangi bir somut suç unsurunun bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Müdafi, Bozok’un dosyada mağdur konumunda olduğunu ve yardım vaadiyle kandırıldığını savundu.