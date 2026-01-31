

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör’ün testinin pozitif çıkmasıyla birlikte Show TV yönetimi oyuncuyla ilişiğini kesmişti. Güngör'ün yerine Emre Dinler'in geleceği açıklanmıştı.

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Doğukan Güngör, verilen kararın ardından sitemkar bir açıklama yapmıştı.

"4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum. Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım."

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yeni bölümü yayınlandı. Ve Emre Dinler, yeni 'Fatih Ünal' olarak karşımıza çıktı. Ancak seyirci Dinler'in performansını beğenmedi.

"BAMBAŞKA DİZİ OLMUŞ"

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Fatih'ine gelen yorumlar:

"Eminim kendisi çok iyi oyuncudur ama gözümüz Doğukan Güngör'e alıştığı içim yadırgadık açıkçası."

"Lütfen şunun sahnelerini daha da azaltın sadece fragmanda gözüksün. Hiç iyi değil hiç! Aşırı samimiyetsiz. Bir insanın sesi bile kötü olur mu? 'Apo' değişikliği ve hatta 'Şevket' bile bundan iyiydi."

"Diziden 'Pembe' bile çıktı ama böyle koymamıştı. Bambaşka dizi olmuş, tadım kaçtı."

"Keşke 'Fatih' karakterini öldürselerdi daha iyiydi."

"Biraz rahat olması lazım, çok gerilmiş."

"Doğukan'dan başka kimse 'Fatih' karakterini oynayamaz net."

"Temu'dan sipariş verdiğimiz Fatih."