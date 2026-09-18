Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, zaman atlamasıyla başlayacak beşinci sezonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda genç oyuncular da dahil oluyor.

OYA İLOĞULLARI AYŞİN OLARAK GELİYOR

Dizinin yeni oyuncularından Oya İloğulları, Kızılcık Şerbeti’nde Ayşin karakterine hayat verecek. Kahve dükkânı işleten Ayşin, Emir’in hayatına girecek ve hikâyedeki dengeleri değiştirecek.

Ayşin karakterinin ilerleyen bölümlerde annesiyle birlikte hikâyede daha geniş bir yer tutacağı öğrenildi.

ASENA KESKİNCİ'DEN ÇİMEN'E YENİDEN HAYAT

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda kadroya katılan bir diğer isim ise Asena Keskinci oldu. Genç oyuncu, dizide Kıvılcım’ın kızı Çimen karakterine hayat verecek.

Keskinci’nin yeni sezondan set kareleri de basına yansıdı. Dizinin 18 Eylül’de başlayacak yeni sezonunda Çimen’in hikâyesinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

YENİ SEZONDA KADRO GENİŞLİYOR

Gold Film imzalı dizinin yeni sezon kadrosunda Yiğit Kalkavan, Afra Karagöz, Zeynep Parla ve Dilaray Yeşilyaprak da yer alıyor. Yeni oyuncuların canlandıracağı Asaf, Yudum, Elif ve Bade karakterleriyle birlikte dizide yeni hikâyelerin başlaması bekleniyor.

Öte yandan dizinin oyuncu kadrosuna Lider karakteriyle dahil olan Murat Aygen'in yeni sezondaki performansı şimdiden merak uyandırdı.