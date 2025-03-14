Kırıkkale'de, Kızılırmak Nehri’nin kıyısındaki alanda üç farklı noktada çıkan yangında yaklaşık 25 dönüm alan zarar görürken, onlarca ağaç küle döndü.

Alınan bilgiye göre Hacıbalı köyü yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri’nin kıyısındaki üç farklı noktada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 25 dönüm alan ve içinde bulunan onlarca ağaç zarar gördü.

'BİLİNÇLİ YAKMIŞLAR'

Yangın alanında bulunan köy Muhtarı İbrahim Sağkol, “İftar programımız vardı. Vatandaşlar ırmağın kıyısının yandığını gösterdiler. Sonra dışarı çıktık, baktık ki buraları bilinçli yakmışlar. Çünkü sol tarafta bir ateş vardı, ortada vardı ve en başa atmışlar. Yaklaşık bir saattir çalışmalar sürüyor. Arazilerin sürülmesinden dolayı itfaiyelerin bölgeye girişleri zor oldu ama şükürler olsun Yahşihan Belediyemiz gerekli çalışmayı yaptılar. Şu an yangını kontrol altına aldılar, soğutma çalışması yapıyorlar” dedi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.