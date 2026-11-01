Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve araçların plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan V.T. (44), D.K. (33), İ.T. (10), N.K. (10), Z.K. (10) ve S.K. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 6 kişi, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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