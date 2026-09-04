İBB davasında tutuklu sanık Ramazan Gülten, tutukluluk incelemesi öncesi yaptığı beyanda kızıyla geçirdiği zamanın tutukluluk nedeniyle eksilmesine dikkat çekerek tahliyesini istedi.

KAÇMAM

Kaçak yapılarla mücadele ederken dayak yiyen Gülten, mahkemeden geçmişte kaçırdığı anları geri istemediğini belirterek asıl talebini şöyle dile getirdi: “Bugün sizden geçmişte kaçırdığım anları geri vermenizi istemiyorum. Bunun mümkün olmadığını biliyorum. Ancak bundan sonra kızımla yaşayabileceğim anların da eksilmemesini istiyorum. Yargılamadan kaçmak gibi bir düşüncem yoktur. 20 yıllık meslek hayatım, 17 yıllık kamu hizmetim, ailem, yaşam düzenim ve bütün bağlarım buradadır” ifadelerini kullandı.

Ramazan Gülten, sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan sonra kızımla yaşayabileceğim anların eksilmemesini istiyorum.”

Duygulandı

Ramazan Gülten, mahkemede eşi ve kızından ayrı geçirdiği süreci anlatırken duygusal ifadeler kullandı. Eşinin, yokluğunu kızlarına hissettirmemek için onun ilklerine tanıklık ettiğini belirten Gülten, “İlk adımlar ve ilk yaş günü artık geride kaldı. Biz de geride kalanları saymak yerine, birlikte atacağımız binlerce adımı düşünmeyi öğrendik” diye konuştu.