SÖZCÜ TV programcısı gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında 14 kişiyle birlikte tutuklandı. Ağırel, tutuklanmasına gerekçe gösterilen soruşturma kapsamında verdiği ifadede, YENİ Partil Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğulları Emir ile Ömer Sarıgül hakkındaki iddiaları neden haberleştirmediğini ayrıntılarıyla anlattı.

Ağırel ifadesinde belgesiz, doğrulanmamış haberi yapmayacağını, Sarıgüllere yanıt hakkı vereceğini söylediğini belirtti.

Ağırel, ifadesinde, “İfadeleri okudum. Neden burada olduğumu hâlâ anlamış değilim. En fazla bu soruşturmada bilgisine başvurulan olmam gerekirken ayağımda elektronik kelepçe bulunmasına rağmen evim sabah saat 06.00’da polisler tarafından basıldı. Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil” diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ağırel, “Hayatımda yan yana bile gelmediğim insanlarla nasıl olur da suç örgütü kurmak ya da bu örgüte üye olmakla suçlanırım, anlamış değilim” ifadelerini kullandı. Ağırel, emniyette kara para aklama suçlamasıyla ifade verdiğini, savcılıkta ise “üyesi olmadığı örgüte yardım etmek” suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildiğini anlattı.

AVUKATI AÇIKLADI

Ağırel’in avukatı ve arkadaşı Gamze Pamuk, karardan önce Ağırel’in “Kızım size emanet, ona iyi bakın” dediğini aktardı. Pamuk, sosyal medyadan, “Murat, kızın bize emanet. Ama hiçbir çocuk babasından ayrı kalmasın, hiçbir gazeteci kaleminin bedelini özgürlüğüyle ödemesin diye mücadele ediyoruz” sözlerini paylaştı.

Evinde kelepçeliydi yetmedi tutuklanıp hapse atıldı

Fon vurgununa ilişkin yayınlar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak”tan ev hapsinde olan Murat Ağırel, yapmadığı haber nedeniyle hedef oldu. Emniyette kara para aklamaya ilişkin ifade veren Ağırel, “üyesi olmadığı örgüte yardım etmek”ten tutuklandı.

TEPKİLER

Gazeteciler hafta sonu yürüyecek

Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, medya kuruluşlarına kayyum ataması ve erişim engellerine karşı alanlara çıkacak.

24 Ekim Cumartesi saat 14.00’te birçok kentte eşzamanlı eylem düzenlenecek. TELE 1’e kayyum atamasının birinci yılında “Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla basın açıklamaları okunacak. İstanbul’daki eylem Kadıköy’de yapılacak.

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Çiğnenen mesleki faaliyetimizdir, halkın haber alma hakkının kendisidir. Meslektaşımız serbest bırakılsın.

BB Başkanı Mansur Yavaş: Haber yapmadığı gerekçesiyle tutuklanıyor. Peki, o haberi yapsaydı ve iddialar doğrulanmasaydı ne olacaktı?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Düşman ceza hukuku budur. Allah yardımcın olsun Murat Ağırel.

YENİ Partili Burhanettin Bulut: Bu düzende gerçeği yazmak suç, yazmamak suç, yazabilme ihtimali de suç.