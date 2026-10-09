Şarkıcı Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölümüyle sarsıldı. İki çocuk annesi Sezen Taş'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın hangi koşullarda meydana geldiği henüz netlik kazanmazken Taş'ın yakın arkadaşı Ozan Orhon, acı haberin ardından yaptığı açıklamada şarkıcının yaşadığı durumu anlattı.

34 YAŞINDAKİ SEZEN TAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 34 yaşında ve iki çocuk annesi olan Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin olayın nasıl gerçekleştiği henüz açıklığa kavuşmadı. Acı haberin ardından Taş ailesinin yakın çevresinden başsağlığı mesajları geldi.

Sezen Taş'ın ölüm haberini öğrenen şarkıcı Ozan Orhon, yakın arkadaşı Atilla Taş'ı telefonla aradığını söyledi. Orhon, arkadaşının yaşadığı acı nedeniyle konuşamadığını belirterek, "Atilla'yı aradım, konuşamıyor. Yavrum nasıl konuşsun bir baba? Allah kimseye göstermesin bu acıyı" ifadelerini kullandı. Orhon'un sözleri, Taş'ın kızının ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü ortaya koydu.

"YAVRUM NASIL KONUŞSUN BİR BABA?"

Arkadaşının yaşadığı kayıp karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren Ozan Orhon, bir babanın böyle bir acıyla karşılaşmasının ağırlığına dikkat çekti. Taş ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Orhon, konuşmakta güçlük çektiklerini belirtti. Orhon, açıklamasında "Başta Atilla Taş'a ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Geriye kalanlara sabır diliyorum" sözlerine yer verdi.

GERİDE İKİ ÇOCUĞU KALDI

Hayatını kaybeden Sezen Taş'ın iki çocuk annesi olduğu belirtildi. Ozan Orhon da açıklamasında Sezen Taş'ın geride bıraktığı çocuklarından söz ederek aileye sabır diledi. Yaşanan kayıp nedeniyle duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten şarkıcı, "Konuşamıyoruz da yani" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Ozan Orhon, açıklamasının sonunda Atilla Taş ve ailesine yönelik başsağlığı dileklerini yineledi. Yakın arkadaşının yaşadığı kayıptan duyduğu üzüntüyü paylaşan Orhon, "Dostlar, herkes kendine dikkat etsin ne olur. Ne olur dikkat edin. Allah hepinizi korusun" ifadelerini kullandı. Sezen Taş'ın ölümünün hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin belirsizlik ise sürüyor.