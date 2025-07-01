Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in eşi Banu Aktekin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'ne ek yerleştirme sonuçlarının ardından girdi. Özel yetenek sınavı için açılan ek kontenjandan da sadece 1 kişi alınması ve onun da Rektörün eşi Banu Aytekin’in olması ise dikkat çekti.
EŞİ İÇİN BÖLÜMÜ BAŞKA İLÇEYE ALDIRDI
Rektör Aktekin, eşinin bölüme öğrenci olarak başlamasının ardından senato kararıyla Hacıbektaş ilçesinde bulunan Cam ve Seramik bölümünü Nevşehir merkeze 10 km uzaklıkta bulunan Avanos ilçesine taşıdı.
MEZUNİYET SONRASI BÖLÜM ESKİ İLÇEYE ALINDI
Rektör Aktekin, eşinin 4 yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olmasının ardından Cam ve Seramik bölümünü tekrar senato kararıyla Nevşehir merkeze 55 km uzaklıkta bulunan Hacıbektaş ilçesine aldırdı.
MEZUNİYET TÖRENİNDE EŞİNİN YANINDA
Öte yandan Rektör Aktekin’in eşi Banu Aktekin’i mezuniyet töreninde de yalnız bırakmadığı ortaya çıktı. Aktekin’in mezuniyet töreninde eşi Banu Aktekin’i sarılarak kutladı.
DEVLETİN ARACINI DA KIZI İÇİN TAHSİS ETMİŞTİ
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, devletin resmi plakalı aracını 12 yaşındaki kızının öğrenci servisine çevirmesiyle de gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı.