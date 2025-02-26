ABD'nin Nebraska eyaletinde Jason Kilburn adında bir baba, iki yaşındaki kızının rastgele kelimelerden oluşan isminin değiştirilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Caroline adıyla çağrılan küçük kızın hikayesi, annesinin onu doğum belgesi ve Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) olmadan dünyaya getirmesiyle başladı. Doğumdan kısa süre sonra annesi, uyuşturucu kullanımı ve ihmal suçlamaları nedeniyle velayet hakkını kaybetti. Bu süreçte bebek, Nebraska'da koruyucu aile sistemine alındı.

Bürokratik süreçler nedeniyle bebek, devlet tarafından bir hastanede resmi olarak kaydedildi. Ancak ismi belirlenemediği için Nebraska sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (DHHS), bilgisayar destekli bir sistemle ona rastgele bu adı verdi: 'Unakite Thirteen Hotel.'

BABALIK DAVASINI KAZANDI AMA MÜCADELE BİTMEDİ

Baba Kilburn, babalık testini geçtikten sonra uzun bir hukuki sürecin ardından Caroline'ı yanına alma hakkı kazandı ancak resmi kayıtlarda adı hala Unakite Thirteen Hotel olarak geçtiği için büyük zorluklar yaşıyor.

Kilburn, kızının ismi ve belgeleri düzeltilmediği için onu sağlık sigortasına kaydettiremiyor, kreşe yazdıramıyor ve vergi beyanında gösteremiyor. Babanın avukatı Josh Livingston, "Bu çocuk sistemin boşlukları arasında kayboldu ve kimse sorunu görmek için bir adım atmadı" diyerek duruma tepki gösterdi.