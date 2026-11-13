Burdur'da ismi öğrenilemeyen bir baba, ortaokul öğrencisi kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.'yı (30) sokakta yakalayıp darbetti. Babanın ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre R.A., evine giden ortaokul öğrencisi kıza sözlü tacizde bulundu. Kızın koluna girmeye çalışıp onu evinin bulunduğu sokağa kadar takip etti. Öğrencinin durumu anlattığı babası, R.A.'yı sokakta yakalayıp darbettikten sonra polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.A., ambulansta yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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