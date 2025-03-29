35 yaşındaki Emma Louise Hutton, bebeğine verdiği isim sonrasında sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepki aldı. 'Ömür boyu zorbalığa maruz kalacak' diyen bazı kullanıcılar resmen nefret kustu.

Kızına Elae ismini veren kadın telafuzunun La olmasından dolayı tepki aldı. Kendisine yapılan yorumları ise 'Korkunç' olarak nitelendirdi. Tırnak teknisyeni olarak çalışan ve ilk kez anne olan kadın kızının ismi yüzünde serseri damgası yediğini söyledi. Bazı kullanıcılar ise 'dünyanın en tuhaf ismi' olduğunu belirtti.

SERSERİ DAMGASI YEDİ

35 yaşındaki kadın, kendisine 'serseri' damgası vurulduğunu ve kızına bu ismi yalnızca 'dünyanın en tuhaf ismi' yarışmasını kazanmak için verdiğini iddia ediyor.

SİTEM ETTİ

Emma Louise Hutton kendisine yapılan yorumlar içinse "Bana serseri dediler ya da dünyanın en tuhaf ismi yarışmasını kazanmaya çalıştığımı söylediler. Dürüst olmak gerekirse umursamıyorum ama yetişkinlerin bir çocuk hakkındaki korkunç olumsuz düşüncelerini paylaşma ihtiyacı hissetmelerini çok garip buluyorum. Bir annenin paylaşımına, bebeğinin isminin aptalca ve korkunç olduğunu düşündüğümü söyleyerek asla yorum yapmam." diyerek tepki gösterdi.

VİDEO 4 MİLYON İZLENDİ

TikTok'ta Elae'nin adını anlattığı video yaklaşıl 4 milyon kişi tarafından izlendi. Eşinin de kızına verdiği isimden dolayı destek olduğunu ekledi.