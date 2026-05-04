Diyarbakır’da dini nikahla birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ı 12 kurşunla katleden Cemal Alpaslan’ın (30) yargılanmasına başlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan sanığın savunması ve maktulün anne-babasının çelişkili beyanları duruşmaya damga vurdu.

SOKAK ORTASINDA 12 MERMİYLE KATLETTİ

Olay, 15 Temmuz 2025’te Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bir arkadaşının doğum gününden dönen İlayda Alkaş, ailesinin yanında Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 12 mermi isabet eden genç kadın hayatını kaybederken, firar eden Alpaslan 5 ay sonra sınır kapısında yakalandı. İddianamede, sanığın maktulü evinin önünde bekleyerek saldırıyı tasarladığı vurgulandı.

SANIKTAN "GÖZÜM DÖNDÜ" SAVUNMASI

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez savunma yapan Alpaslan, saldırının anlık geliştiğini öne sürdü. Olay anında İlayda’nın kendisine hakaret ettiğini iddia eden sanık, “‘Bebeği aldırdım, zaten senden değildi’ demesiyle gözüm döndü, ateş ettim. Kaç el sıktığımı hatırlamıyorum. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.

ANNENİN FERYADI VE BABANIN ŞAŞIRTAN TAVRI

Duruşmada ifade veren anne Hülya Alkaş, kızının sürekli şiddet gördüğünü ve sanığın hiçbir diyalog kurmadan ateş ettiğini söyledi. Anne Alkaş, “Cemal direkt binaya girdi ve ateş etti. İlayda’nın öldüğü günden beri kendimde değilim, o anı gördüğümden beri araba da çarpsa hissetmem” diyerek şikayetçi oldu.

Buna karşılık maktulün babası M.A., kızının şiddet gördüğüne şahit olmadığını öne sürerek sanıktan şikayetçi olmadı. Annenin duruşma salonunda babaya yönelttiği "Vicdanın rahat mı?" sorusuna ise babanın “Rahat” cevabını vermesi tepki çekti.

DURUŞMA EYLÜL’E ERTELENDİ

Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 21 Eylül tarihine erteledi.