Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'nde bulunan Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'nda 17 Eylül'de meydana gelen acı olay, kadın cinayetiyle sonuçlandı.

OKUL BAHÇESİNDE DİĞER VELİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRDI

Anasınıfında eğitim gören kız çocuğunu okuldan almak için bahçede bekleyen Buse Akgün Gök (26), yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen Bayram Gök, yanındaki bıçakla genç kadını göğsünden ve kasığından bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden otomobiliyle kaçarken, kanlar içinde kalan genç kadına ilk müdahaleyi çevredeki veliler ve ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

7 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İlçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 26 yaşındaki Buse Akgün Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CANİ KOCA TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Bayram Gök, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Buse Akgün Gök'ün hayatını kaybetmesiyle birlikte dosyada suç vasfı değişirken, olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.