Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 14 Haziran akşamı denizde akıntıya kapılan 12 yaşındaki kızı M.H.'nin yardım çığlıklarını duyan İsa Horoz, kızını kurtarmak için suya girdi. Ancak baba da bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Baba ve kızının suda zor durumda olduğunu fark eden cankurtaranlar hemen müdahale ederek ikisini de denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından İsa Horoz ve kızını hastaneye kaldırdı.

BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay sonrası sağlık durumunun iyiye gitmesiyle M.H. kısa süre içinde taburcu edilirken, ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan baba İsa Horoz'un durumu ciddiyetini korudu.

40 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Horoz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan 40 gün sonra hayatını kaybetti.