Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun yarışmasının 24. bölümüne Tokatlı Duygu Anayurt damga vurdu. Geçmişte yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan 38 yaşındaki yarışmacı, çocuklarının eğitimi ve ailesinin geleceği için çıktığı yarışmadan 1 milyon 500 bin TL ile ayrıldı.

ÇOCUKLARI İÇİN YARIŞMAYA KATILDI

38 yaşındaki Duygu Anayurt, yarışmada kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı, ev sahibi olmayı ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediğini anlattı. Üç çocuk annesi olan Anayurt'un en büyük hayallerinden birinin de kızının eğitimine destek olmak olduğu belirtildi.

ÇOCUKLUĞUNU GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Yarışmada hayat hikâyesini paylaşan Duygu Anayurt, çocukluk yıllarının yokluk ve aile içi sorunlarla geçtiğini söyledi. Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesinin çalışmak zorunda kaldığını, bu nedenle uzun yıllar yatılı okullarda eğitim gördüğünü ifade eden yarışmacı, babasını ise 11 yaşından bu yana hiç görmediğini anlattı.

Babasının bir aile dostuyla ilişki yaşayarak evi terk ettiğini anlatan Anayurt'un sözleri hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

KARARSIZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

20 numaralı kutuyla yarışan Duygu Anayurt, oyun boyunca kutu seçimlerinde yaşadığı kararsızlıklarla dikkat çekti. Yarışmaya ilk günden beri biriktirdiği şanslı kutu iplerini göstermesi ise stüdyoda renkli görüntülere sahne oldu.

1 MİLYON 500 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

İlk turlarda büyük ödülleri oyunda tutmayı başaran yarışmacı, ilerleyen bölümlerde 5 milyon ve 1 milyon TL'lik ödüllere veda etmesine rağmen güçlü bir tablo oluşturmayı başardı.

Altıncı turda 500 TL ve 1.000 TL'lik kutuların açılmasıyla banka, Duygu Anayurt'a 1 milyon 500 bin TL teklif etti. Uzun süre düşündükten sonra "Varım" diyen yarışmacı, teklifi kabul ederek yarışmaya veda etti.

KUTUSUNDAN 100 BİN TL ÇIKTI

Yarışmanın sonunda Duygu Anayurt'un kendi kutusunda 100 bin TL olduğu ortaya çıktı. Böylece yarışmacı, doğru zamanda verdiği kararla 1 milyon 500 bin TL kazanarak hem hayallerine bir adım daha yaklaştı hem de yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.