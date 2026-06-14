Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Ömer Ç., yolda yürürken daha önce kızını kaçırdığı iddia edilen 24 yaşındaki A.F.Ö. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Ç., yanındaki falçatayla A.F.Ö.'nün bir kulağını keserek kopardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURU YARALANDI

Olay yerine ulaşan ekipler kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada yaşanan arbede nedeniyle 35 yaşındaki polis memuru S.G. elinden yaralandı. Kulağı kesilen A.F.Ö. kanlar içinde yerde kalırken, sevk edilen polis ekipleri çevreye fırlayan kopan kulağı arayarak buldu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KESİLEN KULAK AMELİYATLA DİKİLECEK

Hastaneye ulaştırılan yaralılardan A.F.Ö., kesilen kulağının yeniden yerine dikilmesi amacıyla acil olarak ameliyata alındı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ç. ile birlikte olaya karıştığı ileri sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.