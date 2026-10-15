Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, 10 Ekim 2026’da Mersin’in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kızının ölüm haberiyle sarsılan Taş, günler sonra ilk kez açıklama yaptı.

Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını belirten sanatçı, kendisine destek verenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız.”

CENAZEYE KATILMAYAN SANATÇI ARKADAŞLARINA SAHİP ÇIKTI

Atilla Taş, kızının cenazesinde bulunmadıkları gerekçesiyle eleştirilen sanatçı dostları hakkında da açıklama yaptı. Olayın aniden geliştiğini ve cenazenin farklı bir yerde düzenlendiğini belirten Taş, arkadaşlarının kendisini arayarak destek olduklarını söyledi.

Taş, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekân farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da hemen hepsi aradı, sordu. Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı. Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim.”

“İki kuzuma sahip çıkmak istiyorum”

Açıklamasında kızından geriye kalan iki torununa da değinen Taş, bundan sonraki hayatında onlarla ilgilenmek ve yanlarında olmak istediğini belirtti. Kızına duyduğu özlemi dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun. Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için.”

“Torunlarım için güçlü olmak zorundayım”

Henüz yaşadığı acının etkisinden çıkamadığını belirten Atilla Taş, torunları için güçlü kalmaya çalışacağını söyledi. Kendisine ulaşan herkese teşekkür eden sanatçı, aramalara yanıt veremediği kişilerden de özür diledi.

Taş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kızıma hasretim hiç bitmeyecek. Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın, iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım. Aramalarına dönemediğim herkesten çok özür diliyorum. Belki yine bir yerlerde karşılaşmak üzere çok sağ olun!”